المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء بإيران: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"

نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث عسكري إيراني قوله إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وقال مصدر مطلع لرويترز أمس الثلاثاء إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع حد للصراع، وأرسلتها إلى إيران.



وسخر المتحدث باسم مقر قيادة خاتم الأنبياء في إيران إبراهيم ذو الفقاري، من القيادة الأميركية، قائلا: "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟".



وأضاف: "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق مع أشخاص مثلكم".



وأكد ذو الفقاري أن الاستثمارات الأميركية وأسعار الطاقة لن تعود لمستواها قبل الحرب ما لم تقبل واشنطن بأن استقرار المنطقة تكفله القوات المسلحة الإيرانية.