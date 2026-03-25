الأمم المتحدة: الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بكارثة

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الضربات في محيط المواقع النووية في إيران وإسرائيل قد تتسبب بـ"كارثة".



وقال تورك في بيان عبر الفيديو إن "الضربات الصاروخية التي وقعت مؤخرا قرب مواقع نووية في إسرائيل وإيران تسلّط الضوء على الخطر الهائل لمزيد من التصعيد. تغامر الدول بحدوث كارثة مطلقة".