السفير الإيراني لدى باكستان: لم تجر أي مفاوضات بين واشنطن وطهران

نفى السفير الإيراني لدى باكستان حصول مفاوضات بين واشنطن وطهران، بعدما تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تقدّم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب.



وقال السفير رضا أميري مقدّم: "سمعنا كذلك تفاصيل من هذا النوع عبر الإعلام، لكن بناء على معلوماتي وبخلاف مزاعم ترامب، لم تجرِ حتى الآن أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، بين البلدين"، مضيفا أنه "من الطبيعي أن تنخرط البلدان الصديقة على الدوام في مشاورات مع الجانبين لوضع حد لهذا العدوان غير الشرعي".

