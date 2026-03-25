العراق سيقدّم شكوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات على أراضيه

أعلن العراق أنه سيقدّم شكوى لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، على خلفية الضربات التي تستهدف أراضيه منذ بدء الحرب، وذلك بعد ساعات من مقتل سبعة عناصر من الجيش في ضربة على موقعهم في غرب البلاد.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان إنه "سيتم تقديم شكوى مُثبتة ومُدعمة بالوثائق والتفاصيل إلى مجلس الأمن الدولي (...) لترسيخ حق العراق وحق شعبه وأبنائه، إزاء هذه الانتهاكات"، من دون أن يحدّد الجهات المنفذة لها.وكانت بغداد أعلنت مساء الثلاثاء أنها ستستدعي القائم بالأعمال الأميركي كما السفير الإيراني لديها، للاحتجاج على ضربات دامية طالت هيئة الحشد الشعبي ونُسبت إلى الولايات المتحدة، وأخرى طالت قوات البشمركة في إقليم كردستان ونُسبت إلى إيران.