رئيس البرلمان الإيراني: لا تختبروا تصميمنا على الدفاع عن بلدنا

دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة إلى "عدم اختبار" تصميم إيران في الدفاع عن أراضيها، وذلك بعد ورود تقارير في وسائل إعلام أميركية عن إرسال مزيد من الجنود إلى الشرق الأوسط.



وقال قاليباف، الذي يتمتع بنفوذ قوي في إيران حاليا، في منشور على منصة "أكس"، "نحن نتابع من كثب كل التحركات الأميركية في المنطقة، ولا سيما عمليات نشر القوات".



وأضاف "لا تختبروا تصميمنا على الدفاع عن بلدنا".