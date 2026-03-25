مجلس حقوق الإنسان يعلن عن اجتماع عاجل الجمعة لبحث قصف المدرسة الإيرانية

يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعا طارئا جديدا الجمعة بشأن سلامة الأطفال في النزاع في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية القصف الدامي الذي استهدف مدرسة في إيران في بداية الحرب، بحسب ما جاء في إعلان رسمي نشر الأربعاء.



ويفترض ان يركّز هذا النقاش، بطلب من إيران والصين وكوبا، على "حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات المسلحة الدولية"، وذلك عقب القصف الذي تقول طهران إنه أسفر عن مقتل أكثر من 150 طفلا في مدرسة، في اليوم الأول من الحرب في 28 شباط.