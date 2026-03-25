البحرية الإيرانية تعلن إطلاق صواريخ باتّجاه حاملة طائرات أميركية

أعلنت البحرية الإيرانية أنها أطلقت صواريخ كروز على حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، محذرة من إمكان شنّها المزيد من الضربات.



وبحسب بيان عسكري، أجبرت الصواريخ الإيرانية حاملة الطائرات المتمركزة في منطقة الخليج على "تغيير موقعها".



وأوضح قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني في البيان أن تحركات حاملة الطائرات هذه "تتم مراقبتها باستمرار... وبمجرد دخول هذا الأسطول المعادي مدى منظومات صواريخنا، سيصبح هدفا لضربات قوية من البحرية الإيرانية".