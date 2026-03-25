إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

ذكرت قناة برس تي.في الإيرانية نقلا عن مسؤول أن إيران راجعت مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب وتعتبر شروطه مبالغا فيه.



ونقلت القناة عن المسؤول قوله أيضا إن طهران لن تنهي الحرب إلا في الوقت الذي تختاره، وفي حال استيفاء شروطها.