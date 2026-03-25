روسيا تعلن إجلاء 163 من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة روس آتوم إعلانها إجلاء 163 آخرين من العاملين من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.



وذكرت الوكالة نقلا عن أليكسي ليخاتشيف رئيس روس آتوم أن 300 من موظفي الشركة لا يزالون في بوشهر، وأشارت لخطط لإجلاء المزيد منهم.



وشيدت روسيا محطة بوشهر النووية القائمة وتشيد روس آتوم وحدات إضافية فيها لكنها أوقفت العمل منذ اندلاع الحرب الجارية في أواخر الشهر الماضي.