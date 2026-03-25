الأمين العام للأمم المتحدة: حرب الشرق الأوسط "خرجت عن السيطرة"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الحرب في الشرق الأوسط "خرجت عن السيطرة"، معربا عن قلقه إزاء تفاقم المعاناة الإنسانية جراء تمدد النزاع.



وذكّر غوتيريش بتحذيره فور اندلاع الحرب نهاية الشهر الفائت "من أن القتال يُنذر بسلسلة أحداث لا يمكن السيطرة عليها. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع، باتت الحرب خارجة عن السيطرة".