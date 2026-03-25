إيران قد تفعل جبهة مضيق باب المندب إذا وقعت هجمات على أراضيها

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء نقلا عن مصدر عسكري إيراني لم تسمّه أن إيران قد تفتح جبهة جديدة للصراع في مضيق باب المندب في حال شن هجمات على الأراضي أو الجزر الإيرانية.وسبق أن شنت جماعة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران، هجمات في المنطقة التي يقع فيها مضيق باب المندب الاستراتيجي.