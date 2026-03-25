مفوض اللاجئين: نحتاج لمزيد من المال لمساعدة نازحي حرب إيران

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح الجهات المانحة على توفير المزيد من الأموال للتعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط، مشيرا الى ان المفوضية لم تتلق حتى الآن سوى أقل من 10 بالمئة من الأموال التي تحتاجها.



وقال لرويترز في مقابلة في بروكسل "ناشدنا المنطقة لتقديم 69 مليون دولار. ولم نتلق حتى الآن سوى أقل من 10 بالمئة من هذا المبلغ".



وتابع "هذه أزمة شديدة جدا، والناس بحاجة الى المساعدة".