تنديد أردني سوريّ بالاعتداءات الإيرانية "غير المُبرَّرة"

جدّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني إدانة الاعتداءات الإيرانية "غير المُبرَّرة" على أراضي الأردن وعلى دول الخليج العربيّ.



‏وبحثا، في‏ اتصال هاتفيّ، التصعيد الخطير في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، وآفاق استعادة الهدوء عبر تفعيل الدبلوماسية، وبما يضمن أمن المنطقة واستقرارها واحترام سيادة الدول.



‏وشدّد الصفدي والشيباني على ضرورة تفعيل العمل العربيّ المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وحماية الأمن القوميّ العربيّ.



‏ودان الصفدي الاعتداء الإسرائيليّ، الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وخرقًا للقانون الدوليّ، وانتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل للعام ١٩٧٤.



‏وأكّد الصفدي موقف الأردن الثابت في دعم الحكومة السورية في جهودها حماية أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها وضمان سلامة مواطنيها.