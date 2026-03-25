وزير الخارجية الإيرانيّ: لا محادثات مع أميركا والأخيرة أخفقت في تحقيق أهدافها

رأى وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها، وأنّها فشلت في تقسيم البلاد، وتحقيق نصر سريع، وكذلك في كسر الوحدة الوطنية.



وقال إنّ المواطنين يخرجون كل ليلة إلى الشوارع دعمًا لبلادهم.



ووصف عراقجي الحرب الحالية بنقطة ذهبية في تاريخ إيران، لافتًا إلى أنّ طهران تمكنت من إحباط أهداف قوتين نوويتين.



وأكّد أنّ القواعد الأميركية، في المنطقة، استُخدمت لتنفيذ عمليات ضد إيران.



وشدد على أن إيران لا تعادي أيًا من دول المنطقة، وأنها تستهدف فقط القواعد الأميركية والمراكز التي تُشن منها هجمات ضدها.



وقال عراقجي إنّ إيران لا تسعى إلى الحرب وتريد إنهاء الصراع بشكل دائم.



وأوضح أن "لا محادثات مع أميركا وأنّ الأخيرة تبعث رسائل عبر وسطاء مختلفين وأنّ هذا لا يعني التفاوض.



كما أوضح أنّ السلطات العليا تراجع المقترحات المقدمة "وإيران لا تنوي إجراء محادثات مع أميركا".



وطالب بوقف الحرب بشكل دائم وبتعويضات عن الدمار.