عراقجي: "لا نية لدينا للتفاوض"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن "لا نية" لدى إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الحديث عن مفاوضات الآن هو "إقرار بالهزيمة".



وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الرسمي: "في الوقت الراهن، سياستنا هي مواصلة المقاومة" مضيفا "لا نية لدينا للتفاوض، فلم تُجرَ أي مفاوضات حتى الآن، وأعتقد أن موقفنا قائم على مبادئ".