مسؤول عسكريّ في الناتو: على الحلفاء إعادة النظر في مسائل الدفاع

اعتبر مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسيّ أنّ الدول الأعضاء في الناتو بحاجة ماسة إلى مراجعة طريقة ضمان دفاعها، “لكنّ عددا كبيرا منها لم يدرك بعد حجم التحدي تمامًا، خصوصًا من حيث تعزيز إنتاج الأسلحة”.

وقال القائد الأعلى للتحول في حلف شمال الأطلسيّ الأميرال بيار فاندييه، في منتدى للأمن والدفاع في باريس: "روسيا تغيّرت".

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين لعدو جديد، إذا لم نفعل ذلك، سنختبر ما اختبره الخليج"، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج.

وشدد على وجوب تكيّف الناتو لإنتاج المزيد من الأسلحة وبشكل أسرع.

وحض الحلفاء على اتخاذ "الخيارات الصحيحة”، “فالأمر لا يتعلق بالمال، بل بالسرعة".

وصرّح رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال فابيان ماندون، بأنّ البلاد يجب أن تكون مستعدة في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة لمواجهة مع روسيا.