توعّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" على إيران، إذا لم تقبل باتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، فيما أكدت طهران ألّا نية لديها للتفاوض.

وأصر الرئيس الأميركيّ، في عشاء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين، على أنّ إيران تشارك في محادثات سلام، قائلا إنّ نفي طِهران ذلك هو بسبب خوف المفاوضين الإيرانيين من أن "يقتلوا على أيدي جماعتهم".

وأضاف: “إنّهم يفاوضون، بالمناسبة، ويريدون بشدة إبرام اتفاق، لكنّهم يخشون التصريح بذلك، لأنّهم يعتقدون أنهم إذا فعلوا ذلك سيُقتلون على أيدي جماعتهم كما يخشون أن يُقتلوا على أيدينا".