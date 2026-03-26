مجموعة السبع: العمل على تضييق الخلافات مع واشنطن في شأن الحرب في الشرق الأوسط

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس الخميس والجمعة مع دول أوروبية وحلفاء، لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة في شأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع، دعت فرنسا أيضًا وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند إضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أيّ منها دعمًا واضحًا للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترامب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألمانيّ لارس كلينغبايل اشتكى من أن "سياسات ترامب المضللة" في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألمانيّ.