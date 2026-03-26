الرئيس الفنلندي: المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"

أعرب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب الذي تربطه علاقات وثيقة بكل من نظيريه الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن خشيته من وصول محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا إلى طريق مسدود.وقال ستوب في مقابلة مع صحيفة "في جي" النروجية نشرت الخميس: "قد يعود ذلك إلى الحرب في إيران التي تُحوّل الأنظار بشكل كبير عن الحرب في أوكرانيا. ولكن من المحتمل أيضا أن تكون المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود، ولم تعد تُحرز أي تقدم".وأضاف: "أعتقد أن المفاوضين الأميركيين بذلوا قصارى جهدهم، وأن جوهر المسألة بات يتمحور حول قضية واحدة ترتبط بدونيتسك والأراضي المتنازع عليها. لكن المشكلة الكبرى تكمن في أن روسيا لا ترغب في السلام في نظري".