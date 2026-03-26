"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء

2026-03-26 | 10:00
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء

أفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" بأن ردّ إيران على المقترح الأميركي المؤلف من 15 بندًا أُرسل رسميًا ليلة أمس عبر وسطاء، وأن طهران تنتظر ردّ الطرف المقابل.

وبحسب المصدر، أكدت إيران في ردّها ضرورة إنهاء ما وصفته بـ"العدوان وعمليات الاغتيال" من قبل العدو، وتهيئة ظروف موضوعية تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع التعويضات والأضرار الحربية وتحديدها بشكل واضح، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبما يشمل جميع فصائل المقاومة التي شاركت في المواجهة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأشار إلى أن فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يُعد حقًا طبيعيًا وقانونيًا لإيران، وسيبقى كذلك، مع ضرورة ضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر والاعتراف بها.

كما لفت إلى أن هذه الشروط تختلف عن المطالب التي طرحتها طهران خلال الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف قبل أيام من الهجوم الأميركي والإسرائيلي في شهر آذار.

وشدّد المصدر على أن إيران تعتبر أن حديث الولايات المتحدة عن التفاوض ليس سوى “مشروع خداع ثالث”، موضحًا أن واشنطن تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف: أولًا، تضليل الرأي العام العالمي عبر الظهور بمظهر الساعي إلى السلام وإنهاء الحرب؛ ثانيًا، إبقاء أسعار النفط منخفضة عالميًا؛ وثالثًا، كسب الوقت للتحضير لعمل عسكري جديد في جنوب إيران عبر تدخل بري.

وختم بالقول إنه إذا كانت إيران تشكّ قبل "حرب الأيام الـ12" في نتائج المفاوضات ومدى التزام الولايات المتحدة، فإنها باتت بعد تلك الحرب تشكّ بشكل كامل في أصل نية واشنطن الدخول في أي مفاوضات، معتبرًا أن الأميركيين بدأوا الحرب خلال مسارات تفاوضية سابقة، وأنهم اليوم يستخدمون غطاء التفاوض لتهيئة الأرضية لاعتداء جديد.

LBCI التالي
كالاس تتهم موسكو بتزويد طهران معلومات استخبارية "لقتل أميركيين"
الرئيس الفنلندي: المفاوضات بشأن أوكرانيا وصلت إلى "طريق مسدود"
LBCI السابق

LBCI
آخر الأخبار
09:42

تسنيم عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي المؤلف من 15 بندا عبر وسطاء

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-23

وكالة فارس نقلا عن مصدر ايراني: لا يوجد أي اتصال مباشر مع أميركا ولا عبر وسطاء

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-23

تسنيم نقلا عن مصدر: إيران ستواصل الرد والدفاع عن أراضيها

LBCI
خبر عاجل
2026-03-25

مسؤول إيرانيّ كبير لرويترز: ردنا الأوليّ على المقترح الأميركيّ "غير إيجابيّ" لكن لا نزال ندرسه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

الموقف الأميركي من الرد الإيراني...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار دولية
12:30

ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح

LBCI
أخبار دولية
12:06

ترامب: سماح إيران بعبور عشر ناقلات نفط هو بمثابة "هدية"

LBCI
خبر عاجل
13:17

الجيش الإسرائيلي: تم استهداف أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله في بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

ترامب: فاجأنا إيران وربما حققنا خلال يومين أكثر من 50 % من أهدافنا

LBCI
حال الطقس
2026-03-21

منخفض جويّ مستمر وانخفاض بدرجات الحرارة وامطار غزيرة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-18

وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني: سنضرب البنى التحتية للعدو بعد استهدافه حقل عسلوية للغاز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

الموقف الأميركي من الرد الإيراني...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

رسائل متبادلة بين واشنطن وطهران

LBCI
أخبار لبنان
09:53

مجلس الوزراء انعقد بغياب وزراء ثنائي أمل - الحزب وحضور الوزير فادي مكي. اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:21

دمار غطّى شوارع صور وكاميرا الـLBCI تعاين

LBCI
أخبار لبنان
09:17

الاعتداءات الجنوبية مستمرة جنوبًا

LBCI
أخبار لبنان
09:11

باسيل: قدّمنا مقترحًا تحت عنوان "حماية لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:05

مواجهة عنيفة على الحدود: مقتل جندي إسرائيليّ ومستشفى رمبام مليء

LBCI
أخبار لبنان
09:00

جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها مسألة طرد السفير الايراني...

LBCI
أخبار لبنان
08:07

وزير الخارجية المصرية: مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتواصل جهود خفض التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
05:37

معلومات الـLBCI: الموافقة على طلب إخلاء سبيل الناشط علي برو

LBCI
حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
منوعات
11:45

الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة

LBCI
أمن وقضاء
09:22

أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:00

"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء

LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

LBCI
خبر عاجل
08:36

أدرعي إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني: توجهوا شمالا

