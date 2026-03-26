"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء
أخبار دولية
2026-03-26 | 10:00
أفاد مصدر مطّلع لوكالة "تسنيم" بأن ردّ إيران على المقترح الأميركي المؤلف من 15 بندًا أُرسل رسميًا ليلة أمس عبر وسطاء، وأن طهران تنتظر ردّ الطرف المقابل.
وبحسب المصدر، أكدت إيران في ردّها ضرورة إنهاء ما وصفته بـ"العدوان وعمليات الاغتيال" من قبل العدو، وتهيئة ظروف موضوعية تضمن عدم تكرار الحرب، وضمان دفع التعويضات والأضرار الحربية وتحديدها بشكل واضح، إضافة إلى إنهاء الحرب على جميع الجبهات وبما يشمل جميع فصائل المقاومة التي شاركت في المواجهة في مختلف أنحاء المنطقة.
وأشار إلى أن فرض السيادة الإيرانية على مضيق هرمز يُعد حقًا طبيعيًا وقانونيًا لإيران، وسيبقى كذلك، مع ضرورة ضمان تنفيذ التزامات الطرف الآخر والاعتراف بها.
كما لفت إلى أن هذه الشروط تختلف عن المطالب التي طرحتها طهران خلال الجولة الثانية من المفاوضات في جنيف قبل أيام من الهجوم الأميركي والإسرائيلي في شهر آذار.
وشدّد المصدر على أن إيران تعتبر أن حديث الولايات المتحدة عن التفاوض ليس سوى “مشروع خداع ثالث”، موضحًا أن واشنطن تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق عدة أهداف: أولًا، تضليل الرأي العام العالمي عبر الظهور بمظهر الساعي إلى السلام وإنهاء الحرب؛ ثانيًا، إبقاء أسعار النفط منخفضة عالميًا؛ وثالثًا، كسب الوقت للتحضير لعمل عسكري جديد في جنوب إيران عبر تدخل بري.
وختم بالقول إنه إذا كانت إيران تشكّ قبل "حرب الأيام الـ12" في نتائج المفاوضات ومدى التزام الولايات المتحدة، فإنها باتت بعد تلك الحرب تشكّ بشكل كامل في أصل نية واشنطن الدخول في أي مفاوضات، معتبرًا أن الأميركيين بدأوا الحرب خلال مسارات تفاوضية سابقة، وأنهم اليوم يستخدمون غطاء التفاوض لتهيئة الأرضية لاعتداء جديد.
