خبراء يسجلون تزايدا "مقلقا" للأسلحة النووية في العالم

كشف تقرير لمنظمة غير حكومية الخميس أن عدد الأسلحة النووية المنتشرة والجاهزة للاستخدام ازداد بشكل ملحوظ العام الماضي، في "تطور مقلق" في سياق تصاعد حدة النزاعات المسلحة.



تمتلك تسع دول حاليا أسلحة نووية، هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.



وبلغ مجموع الرؤوس النووية التي تملكها هذه الدول عند بداية هذا العام، 12 ألفا و187 رأسا، وفق تقرير "مراقبة حظر الأسلحة النووية" الصادر عن "منظمة المساعدات الشعبية النروجية" غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد العلماء الأميركيين.



يمثل هذا العدد انخفاضا طفيفا بـ144 رأسا نوويا مقارنة مع بداية العام الماضي، لكن الأسلحة النووية الجاهزة للاستعمال الفوري ارتفعت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة، وبلغت ما يقدر بـ9.745 العام الماضي، وفق التقرير.



يمثل مجموع هذه الأسلحة ما يعادل 135 ألف رأس من مستوى القدرة التدميرية للقنبلة التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان العام 1945 مودية ب140 ألف شخص، وفق المصدر نفسه.



ويشير التقرير إلى أن 40% من الرؤوس النووية المتوافرة (4,012) زودت بها صواريخ بالستية على منصات ثابتة، ومنصات متحركة وغواصات أو في قواعد قاذفات قنابل، وهو ما يمثل زيادة قدرها 108 رؤوس مقارنة بعام 2024.

