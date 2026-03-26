زعيم الحوثيين: لن نتردد في اتخاذ "موقف عسكري" اذا استدعت الحرب ذلك

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الخميس أنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في الشرق الأوسط ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة للمتمردين اليمنيين، في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.



وقال في خطاب بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين "نحن كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء، في محنة اليمن كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران وعلى مستوى عام هو محور المقاومة".



وأضاف "أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأميركي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك كما في الجولات السابقة".