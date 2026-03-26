ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السيطرة على نفط إيران هي "خيار" مطروح، مشبّها ذلك بالصفقة التي أبرمتها واشنطن مع فنزويلا بعد إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو.



خلال اجتماع لإدارته، قال ترامب لصحافيين ردا على سؤال حول ما إذا يتطلّع للسيطرة على نفط إيران "إنه خيار مطروح"، لافتا إلى أن أداء الولايات المتحدة كان "جيدا جدا" في ما يتّصل باحتياطيات فنزويلا.