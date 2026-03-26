ترامب: سماح إيران بعبور عشر ناقلات نفط هو بمثابة "هدية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن سماح إيران لعشر ناقلات نفط بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي كان بمثابة "هدية" لإظهار جديتها في المفاوضات لإنهاء الحرب.



وفي إشارة إلى تصريحات مبهمة أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع حول "هدية" من طهران، قال ترامب إن إيران سمحت لثماني "سفن نفط كبيرة" بعبور الممر المائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، تبعتها سفينتان أخريان لاحقا.