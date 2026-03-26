أف بي آي: مشتبه في زرعه عبوة ناسفة في قاعدة أميركية يفرّ إلى الصين

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن رجلا يُشتبه في زرعه عبوة ناسفة بدائية الصنع في قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا تضم القيادة المركزية الأميركية، فرّ إلى الصين.وقال باتيل في منشور على منصة "إكس" إن اتهامات وُجّهت أيضا إلى شقيقة المشتبه به، آن ماري تشنغ، وهي قيد الاحتجاز.وتواجه تهمة العبث بالأدلة ومساعدة شقيقها على الإفلات من الاعتقال.ويُلاحق ألين تشنغ بتهم محاولة الإضرار بممتلكات حكومية، وصنع وحيازة جهاز تدميري بشكل غير قانوني.وأضاف باتيل أن المشتبه به "موجود حاليا في الصين".