الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي ثان في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده "في القتال" في جنوب لبنان، هو الثاني الذي يعلنه في ساعات قليلة.وجاء في بيان للجيش: "إن الرقيب أفيعاد الحنان فولانسكي، البالغ 21 عاما، من مدينة القدس، العنصر في الكتيبة 77 التابعة للواء السابع، سقط في القتال في جنوب لبنان".ويرتفع بذلك إلى أربعة عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ الثاني من آذار حين تجددت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. وقد أعلنت إسرائيل نيتها احتلال المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان لإعادة فرض منطقة عازلة آمنة هناك.