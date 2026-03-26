مادورو مثل أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية

مثل الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو الخميس أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية منذ اعتقلته قوات أميركية في كراكاس.



وبدا مادورو هادئا، وأعلن القاضي خلال جلسة الاستماع التي استمرت ساعة أنه لن يُسقط القضية عنه بسبب عجزه وزوجته عن دفع بدل أتعاب المحامين من دون مساعدة من الحكومة الفنزويلية.



ويحتجز مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس في سجن في بروكلين منذ نحو ثلاثة أشهر بعدما اعتقلتهما قوات خاصة أميركية من مجمعهما السكني في كراكاس مطلع كانون الثاني.



وأدت العملية إلى إطاحة مادورو الذي كان يحكم فنزويلا منذ العام 2013، وأجبرت البلاد الغنية بالنفط على الخضوع إلى حد كبير لإرادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلن مادورو نفسه "أسير حرب" ودفع ببراءته من التهم الأربع الموجهة إليه، وهي التآمر "لإرهاب المخدرات" والتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة والتآمر لحيازة رشاشات وأجهزة مدمرة.



وظهر مادورو الخميس مرتديا ملابس سجن رمادية، وواضعا نظارات وسماعة للترجمة، ودخل القاعة مبتسما، ودوّن ملاحظات خلال جلسة الاستماع وتحدث أحيانا إلى محاميه من خلال مترجم، بحسب ما شاهد صحافي في وكالة فرانس برس.



ولم يتحدث مادورو أمام المحكمة خلال الجلسة التي ركزت على موضوع دفع بدل الأتعاب القانونية عنه وعن زوجته.