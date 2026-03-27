الصين ترغب في "تعزيز" التعاون مع الولايات المتحدة

ترغب بكين في "تعزيز" التعاون الاقتصاديّ مع الولايات المتحدة لتجنب أي "منافسة شرسة”، وفق ما أعلن وزير التجارة الصينيّ وانغ وينتاو خلال اجتماع مع الممثل التجاريّ الأميركيّ جيميسون غرير.

والتقى الرجلان الخميس على هامش مؤتمر وزاريّ لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي، قبل أقل من شهرين من زيارة مقررة للرئيس الأميركيّ دونالد ترامب لبكين.

وقال وانغ لغرير وفق بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين: "الصين مستعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المتعدد الأطراف والإقليمي مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه يتوجّب على القوتين "التعامل السليم مع العلاقة بين المنافسة والتعاون".