ايران: الغارات الأميركية والإسرائيلية ألحقت اضرارا بـ120 متحفا ومبنى تاريخيا

ألحقت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران أضرارا بما لا يقل عن 120 متحفا وموقعا ثقافيا وتاريخيا في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الحرب، وفق ما أعلن رئيس لجنة التراث الثقافي في مجلس مدينة طهران أحمد علوي.

وقال علوي: "استُهدف في شكل مباشر ما لا يقل عن 120 متحفا ومبنى تاريخيا وموقعا ثقافيا في مختلف المحافظات، ما أدى إلى تعرضها لأضرار بنيوية جسيمة".

واشار بحسب التلفزيون الرسمي الى قصر غولستان، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب مواقع أخرى، بينها قصر سعد آباد، وقصر الرخام، ومنزل تيمورتاش المعروف أيضا باسم متحف الحرب.