عراقجي: الضربة على المدرسة الإيرانية كانت هجومًا من الولايات المتحدة

اعتبر وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ الضربة الدامية التي تعرّضت لها مدرسة في جنوب البلاد في اليوم الأول من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، كانت "هجومًا مدروسًا" من واشنطن.

وندد عراقجي في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بـ"الهجوم المدروس والمُنفَّذ على مراحل" على مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب "حيث ذبح أكثر من 175 من التلامذة والمعلمين بدم بارد".

وقال: "التصريحات المتناقضة للولايات المتحدة التي تهدف إلى تبرير جريمتها، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تجعلها تتنصل من مسؤوليتها "، واصفا الهجوم بـ"جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".