الحرس الثوري يعلن إعادة ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز أدراجها

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور هرمز أدراجها، مجددا التأكيد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانئ مرتبطة بـ"العدو"، في ظل الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على طهران.وقال الحرس: "صباح اليوم، وعقب أكاذيب الرئيس الأميركي الفاسد (دونالد ترامب) بأن مضيق هرمز مفتوح، تمتّ إعادة ثلاث سفن حاويات... أدراجها بعد تحذير من بحرية حرس الثورة الإسلامية".وشدّد الحرس في البيان المنشور على موقعه الالكتروني على أن "تحرك أي سفينة من وإلى موانئ تعود لحلفاء وداعمي العدو الصهيوني-الأميركي، الى أي وجهة وعبر أي مسار، محظور".