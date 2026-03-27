الحرس الثوري يعلن إعادة ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز أدراجها

أخبار دولية
2026-03-27 | 08:33
الحرس الثوري يعلن إعادة ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز أدراجها
الحرس الثوري يعلن إعادة ثلاث سفن حاولت عبور مضيق هرمز أدراجها

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أعاد ثلاث سفن حاولت عبور هرمز أدراجها، مجددا التأكيد أن المضيق مغلق أمام حركة الملاحة من وإلى موانئ مرتبطة بـ"العدو"، في ظل الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على طهران.
     
وقال الحرس: "صباح اليوم، وعقب أكاذيب الرئيس الأميركي الفاسد (دونالد ترامب) بأن مضيق هرمز مفتوح، تمتّ إعادة ثلاث سفن حاويات... أدراجها بعد تحذير من بحرية حرس الثورة الإسلامية".
     
وشدّد الحرس في البيان المنشور على موقعه الالكتروني على أن "تحرك أي سفينة من وإلى موانئ تعود لحلفاء وداعمي العدو الصهيوني-الأميركي، الى أي وجهة وعبر أي مسار، محظور".
     
 

أخبار دولية

الثوري

إعادة

حاولت

أدراجها

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية
الحكومة البريطانية: إضافة تصنيفين جديدين ضمن نظام العقوبات الخاص بالدولة الإسلامية والقاعدة
مقالات ذات صلة

LBCI
خبر عاجل
2026-03-02

وسائل إعلام إيرانية: الحرس الثوري يعلن إغلاق مضيق هرمز وأن إيران ستحرق أي سفينة تحاول عبوره

LBCI
أخبار دولية
2026-03-02

الحرس الثوري الإيراني يهدد "بحرق أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز"

LBCI
خبر عاجل
05:30

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم وسنمنع عبور أي سفن من وإلى موانئ الدول الحليفة والداعمة لأميركا وإسرائيل إلى أي وجهة ومن أي ممر

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

الحرس الثوري الإيراني: على كل السفن أن تلتزم بقوانين العبور من مضيق هرمز التي أعلنتها إيران

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
08:52

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية

LBCI
أخبار دولية
08:07

الحكومة البريطانية: إضافة تصنيفين جديدين ضمن نظام العقوبات الخاص بالدولة الإسلامية والقاعدة

LBCI
أخبار دولية
05:35

ايران: الغارات الأميركية والإسرائيلية ألحقت اضرارا بـ120 متحفا ومبنى تاريخيا

LBCI
أخبار دولية
05:09

عراقجي: الضربة على المدرسة الإيرانية كانت هجومًا من الولايات المتحدة

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-27

إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-22

هدوء حذر يخيم على الضاحية...

LBCI
فنّ
15:31

بعد انتشار الشائعات... ما حقيقة علاقة نيكول كيدمان برجل أعمال لبناني؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-25

سلام التقى سفير فرنسا... وبحثٌ في مساعي وقف التصعيد

LBCI
أمن وقضاء
09:06

الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية

LBCI
أمن وقضاء
09:04

موكب السفير البابويّ في حاصبيا ومرجعيون ودعم للأهالي الصامدين

LBCI
أخبار لبنان
06:56

القليعة: أجراس تُرن ومؤمنون بانتظار السفير البابويّ

LBCI
آخر الأخبار
05:43

النائب نديم الجميل للـLBCI: ليس أمام الحزب سوى الإستسلام... وعلى بري حسم خياره

LBCI
خبر عاجل
05:27

النائب نديم الجميل للـLBCI: لسنا من عليه أن يقرر كيفية التعاطي مع حزب الله بل على الأخير أن يقرر كيفية التعاطي مع الدولة والشعب ومشكلتنا بانتمائه وولائه لإيران لا بديموغرافيته ولا بحجمه السياسي والشعبي

LBCI
آخر الأخبار
05:02

السفير البابوي باولو بورجيا للـLBCI في جولة له في قرى الشريط الحدودي: يجب أن نكون حاضرين ومتضامنين ونتشارك الأفراح والآلام حيثما تدعو الحاجة

LBCI
آخر الأخبار
02:08

سلسلة غارات استهدفت النبطية جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

من غرفة العمليات للواقع... حرس بيروت حاضر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

مجلس الوزراء يتجاوز ملف السفير الإيراني ومقاطعة لوزراء الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
14:27

إعادة إحياء موسيقى نشرات الـLBCI بعد 40 عامًا بتوقيع غي مانوكيان

LBCI
أخبار دولية
01:33

العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب

LBCI
اقتصاد
03:26

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
14:15

الـLBCI تُطلق نشرتها بحُلّة جديدة واستديو عصريّ مع التركيز: الخبر أولاً!

LBCI
منوعات
11:45

الـLBCI تطلق استوديو جديداً لنشرات الأخبار اليوم الخميس… نقلة نوعية في تجربة المشاهدة

LBCI
أمن وقضاء
09:22

أدرعي: قضينا على أكثر من 30 عنصرا من حزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
10:00

"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران أرسلت رسميا الليلة الماضية ردها على المقترح الأميركي عبر وسطاء

LBCI
أخبار لبنان
15:33

أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها

