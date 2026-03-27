الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في الجنوب: القضاء على عنصر خرج من فتحة أرضية

#عاجل ‼️مشاهد من نشاط فريق القتال التابع للواء 401 في جنوب لبنان: مخرب من حزب الله يخرج من فتحة تحت أرضية وتتم تصفيته في اشتباك وجهاً لوجه



⭕️بدأت قوات فريق القتال التابع للواء 401 خلال الأيام الأخيرة العمل في جنوب لبنان.



Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 27, 2026

نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها من نشاط الفريق التابع للواء 401 في جنوب لبنان، معلنًا القضاء على عنصر من حزب الله خرج من فتحة تحت أرضية في اشتباك وجهًا لوجه.