الجيش السوري يعلن أن "هجوما واسعا" بمسيرات استهدف عددا من قواعده قرب الحدود مع العراق

أعلن الجيش السوري أن "هجوما واسعا" بطائرات مسيرة استهدف قواعد عدة تابعة له قرب الحدود مع العراق، مؤكدا التصدي لمعظمها وإسقاطها.



وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري في بيان: "هجوم واسع بعدد من الطائرات المسيّرة استهدف قواعد عدة للجيش قرب الحدود العراقية فجر" الاثنين، مضيفة: "ندرس خياراتنا وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية".