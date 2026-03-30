زيلينسكي يعرض على روسيا وقفا للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على روسيا وقفا متبادلا للضربات الجوية على مواقع الطاقة، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة النفط العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.



وقال زيلينسكي للصحافيين: "إذا كانت روسيا مستعدة لوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، فلن نردّ على قطاع الطاقة لديها".