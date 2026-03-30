رئيس المجلس الأوروبي: ناقشت الوضع في إيران مع رئيس وزراء باكستان

أعلن أنتونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي أنه أجرى "اتصالا جيدا" اليوم مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف لبحث الوضع في إيران.



وأوضح، في منشور على منصة "إكس"، "اتصال جيد مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف للإنصات لتقييمه لحرب إيران وكذلك نتيجة مشاورات جرت في الآونة الأخيرة مع وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا في إسلام اباد".



وقال: "الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من تبعات طول فترة الحرب وتبعاتها الاقتصادية المتزايدة في العالم".