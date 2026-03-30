إيران: سفيرنا لدى لبنان سيواصل عمله في بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن سفير طهران في العاصمة اللبنانية بيروت سيواصل عمله، بما يتعارض مع أوامر صدرت عن وزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي له بالمغادرة.



وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية الأسبوع الماضي سحب اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني وأنه أصبح شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه المغادرة بحلول أمس الأحد.