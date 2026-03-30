ميرتس: برلين ودمشق تتعاونان في ملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين إن الطرفين يعملان معا على ملفّ عودة اللاجئين السوريين في ألمانيا إلى بلدهم.



وصرّح ميرتس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الألمانية "نعمل معا كي يتسنّى للسوريات والسوريين العودة إلى وطنهم".