السيسي لترامب: ساعدنا لوقف الحرب

طلب الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب المساعدة، لوقف الحرب في الشرق الأوسط.



وتوجّه السيسي في مؤتمر "القاهرة 2026" الدوليّ للطاقة، إلى ترامب بالقول: "لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا وفي الخليج، إلا إنت".



وأضاف: "باسمي وباسم كل المنطقة. وباسم كل العالم والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب، الرئيس من فضلك. من فضلك. ساعدنا في إيقاف الحرب، وأنت قادر على ذلك".