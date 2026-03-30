حلف شمال الاطلسي يؤكد اعتراض صاروخ ايراني كان متجها الى تركيا

أكد حلف شمال الاطلسي اعتراض صاروخ إيراني كان متجها إلى تركيا، علما انه الرابع منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط.وكتبت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت على منصة اكس أن الناتو "مستعد لمواجهة تهديدات مماثلة وسيقوم دائما بكل ما هو ضروري للدفاع عن جميع الحلفاء".