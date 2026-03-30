هيئة بحرية: سقوط مقذوفين في محيط سفينة قرب السعودية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 22 ميلا بحريا شمال شرقي رأس تنورة في السعودية.



وذكرت الهيئة أن مسؤول الأمن في إحدى سفن الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولين قرب السفينة بفارق ساعة بين كل منهما، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.