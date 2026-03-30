الكنيست الإسرائيلي يقرّ قانونا لإعدام الفلسطينيين المدانين بهجمات دامية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون قد يتيح إعدام فلسطينيين مُدانين بتهم "الإرهاب" على خلفية هجمات دامية، في خطوة أثارت انتقادات حادة ووصفتها دول أوروبية ومنظمات حقوقية بأنها تمييزية.



وصوّت 62 نائبا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب. وقد دافع عن المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.