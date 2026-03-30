البيت الأبيض: إيران وافقت على بعض النقاط الأميركية في المحادثات الخاصة

عبّرت واشنطن لإسرائيل عن قلقها إزاء إغلاق مواقع مقدسة في البلدة القديمة في القدس، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.



وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 نيسان.



وأكّد أنّ إيران وافقت على بعض النقاط الأميركية في المحادثات الخاصة.