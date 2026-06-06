القوات الروسية تعترض 25 طائرة مسيّرة في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبورغ

اعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيّرة ليل الجمعة السبت في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبورغ حيث يُعقد منتدى اقتصادي مهم، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.



وقال الحاكم ألكسندر دروزدينكو على تلغرام: "أسقطت 25 طائرة مسيّرة فوق منطقة لينينغراد. العمليات القتالية مستمرة".



وخلال افتتاح منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قصفت مسيّرات أوكرانية منشأة نفطية وموقعا عسكريا متجاورين. واستُقبل الضيوف الوافدون إلى الفعالية بعمود من الدخان الأسود في الخلفية.



ويُختتم هذا المنتدى السبت، في اليوم التالي لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



كذلك، اعتُرضت 8 مسيّرات أوكرانية فجر السبت أثناء توجهها نحو موسكو، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة سيرغي سوبيانين على تلغرام.



وكثفت أوكرانيا أخيرا هجماتها بطائرات مسيّرة على الأراضي المحتلة وروسيا ردا على القصف الروسي اليومي لأراضيها.