البحرين تدين الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت: انتهاك صارخ لسيادة البلدين

دانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات الإيرانية على أراضيها وعلى دولة الكويت المجاورة، مشيرة إلى اعتراض سبعة صواريخ أطلقتها الجمهورية الإسلامية باتجاه البلدين.



وقالت الوزراة في بيان: "تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات تجدّد اعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة".



وأضافت: "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية"، داعية طهران إلى "الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام".