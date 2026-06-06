زيلينسكي: قصفنا مستودع نفط وقاعدة عسكرية في روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل مستودع نفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا وقاعدة عسكرية قرب سان بطرسبرغ شمال البلاد.



وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "يجب على روسيا إنهاء حربها ووقف هجماتها على الأرواح. وأي ظلم بحق أوكرانيا سيواجه برد عادل".