مونديال 2026... إيران تندد بـ"معاملة تمييزية" من الولايات المتحدة بعد رفض تأشيرات عدة

انتقدت إيران الولايات المتحدة، الدولة المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم، لما وصفته بـ"المعاملة التمييزية" لعدم منحها تأشيرات دخول لبعض أعضاء الوفد الإيراني لحضور البطولة.



وتساءلت السفارة الإيرانية في تركيا في منشور عبر منصة إكس: "لماذا لا تُعلنون رفض منح التأشيرات لعدد كبير من أعضاء الجهاز الإداري والتنفيذي والمستشارين الفنيين وغيرهم ممن يُعدّون جزءا لا يتجزأ من أي منتخب وطني لكرة القدم؟"، في إشارة إلى إعلان سابق للسفير الأميركي لدى تركيا توم براك بمنح تأشيرات دخول للاعبين.



وأضافت السفارة: "لقد صعّدتم الآن المعاملة التمييزية المتعمدة ضد المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى أعلى مستوياتها".

