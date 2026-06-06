البابا يبدأ زيارة إلى إسبانيا تستمر أسبوعا يركز خلالها على قضية المهاجرين

وصل البابا لاوون الرابع عشر السبت إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية، في ظلّ ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.



تبدأ الزيارة باستقبال رسمي في القصر الملكي بمدريد من الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا.

وفي وقت لاحق من اليوم، يُقام قداس قرب ملعب سانتياغو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد، حيث يُتوقع حضور 400 ألف شخص.

أما الأحد فيُتوقع أن يحضر نحو مليون شخص قداسا في وسط المدينة.

وخلال زيارته التي تستغرق سبعة أيام، سيلقي البابا لاوون خطابا أمام البرلمان الإسباني، وسيبارك البرج الجديد لكاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة التي باتت تُعدّ الآن أطول كنيسة في العالم.

كما سيلتقي البابا بعض ضحايا الاعتداءات الجنسية المنسوبة لرجال دين كاثوليك، وفق ما أعلن الفاتيكان.

ويُقدّر عدد القاصرين الذين تعرضوا لمثل هذه الاعتداءات في إسبانيا منذ عام 1940 بنحو 200 ألف قاصر، بحسب تقرير صادر عام 2023 عن ديوان المظالم الوطني الإسباني.

وقّعت حكومة سانشيز والكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا اتفاقية في آذار/مارس لتعويض الضحايا بعد سنوات من التكتّم والغموض من جانب السلطات الكنسية.

وسيلتقي لاوون الرابع عشر يومي الخميس والجمعة في جزر الكناري بمهاجرين ومنظمات تساعدهم، وسينضم إليه سانشيز لتكريم آلاف المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وتُعدّ جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة سواحل غرب إفريقيا، نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين إلى إسبانيا بعد رحلات طويلة محفوفة بالمخاطر من إفريقيا.