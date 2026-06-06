الكويت تندّد بـ"الاعتداءات الإيرانية المتكررة": تشكّل تصعيدا خطيرا

نددت وزارة الخارجية الكويتية بـ"الاعتداءات الإيرانية المتكررة"، معتبرة أنها تتجاهل جهود المجتمع الدولي لـ"تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد".



وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر اليوم (..) تشكّل تصعيدا خطيرا (..) في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد".



وجاء ذلك بعدما تعرّضت كل من البحرين والكويت فجر السبت لهجمات صاروخية مصدرها إيران، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات داخل الجمهورية الإسلامية.

