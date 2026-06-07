إصابة 12 شخصا في إطلاق نار قرب مهرجان أميركي والشرطة تبحث عن الجناة

أسفر إطلاق النار الذي وقع السبت قرب مهرجان محلي في توليدو بولاية أوهايو الأميركية عن إصابة 12 شخصا على الأقل بالرصاص، فيما لم يتم توقيف أي مشتبه بهم وفق الشرطة.



وقامت السلطات بتمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم واستجواب شهود ومراجعة مقاطع فيديو ملتقطة بهواتف محمولة، فيما تشتبه الشرطة بأن شخصين على الأقل تبادلا إطلاق النار قرب مهرجان أولد ويست إند.



وقال نائب قائد شرطة توليدو جوزف هيفيرنان لصحافيين "أصيب 12 شخصا بالرصاص... اثنان منهم في حالة حرجة"، مضيفا أنه لم يتم القبض على أي مشتبه بهم حتى الآن.



وأضاف أنه يبدو أن هناك شخصين على الأقل متورطان في الحادثة وأنها "على الأرجح كانت تبادلا لإطلاق النار".



وتجري عملية بحث نشطة في المنطقة وتناشد السلطات أفراد المجتمع التقدم بأي معلومات يمكن أن تساعد في الوصول إلى مطلقي النار.

