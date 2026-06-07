شقيقة كيم تقول إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية "غير قابل للتفاوض"

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأحد عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ، إن البرنامج النووي للبلاد "غير قابل للتفاوض على الإطلاق" بحسب وكالة أنباء يونهاب.



وقالت كيم يو جونغ التي تشغل رسميا منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم لكنها تعتبر لاعبا رئيسيا في مجال التواصل والسياسة الخارجية للبلاد "وضعنا كقوة نووية غير قابل للتفاوض على الإطلاق. لن نتسامح مع أي تهديد" وذلك في مقال رأي مؤرخ السبت ونُشر في صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية في عددها الصادر الأحد.



ولطالما أصرت كوريا الشمالية على حقها في امتلاك أسلحة نووية وبرامج صواريخ بالستية، رغم حظرها بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي. وكرست وضعها النووي في دستورها عام 2023.



وتعتبر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجتمع الدولي أن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية شرط أساسي لرفع أي عقوبات.



لكن بيونغ يانغ تعتبر ترسانتها النووية التي تُقدّر ببضع عشرات من الرؤوس الحربية، ضمانة ضد أي محاولة غزو أو إسقاط للنظام. وقد تعزز هذا الاعتقاد بالتدخلات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة ضد إيران وفنزويلا.

